Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi

Güncelleme:
Lübnan'ın Trablusşam kentinde eski bir binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmalarında 8 kişi ise sağ olarak kurtarıldı.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde eski bir binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e çıktı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Sivil Savunma Genel Müdürü İmad Hureyş, Tebbene Mahallesi'nde dün çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Hureyş, enkazdan 8 kişinin sağ kurtarıldığını, 14 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

Trablusşam Belediye Başkanı Abdulhamid Kerime, daha önce binanın çökmesi sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını belirtmişti.

