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Trablus'ta öğretmenler maaş farkı ve sağlık sigortası talebiyle greve devam ediyor

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Trablus'ta öğretmenler, 2018-2022 dönemine ait maaş farklarının ödenmesi ve sağlık sigortası hakkı talebiyle grev yapıyor. Başkentteki eğitim kurumlarının büyük bölümünde grev nedeniyle yeni eğitim öğretim yılına henüz başlanamadı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta öğretmenler, mali şartlarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle düzenledikleri gösterileri sürdürüyor.

Trablus'ta görev yapan yüzlerce eğitimci, taleplerini yetkililere duyurmak amacıyla başkentteki Milli Eğitim Bakanlığı binası önünde bir araya geldi.

Göstericiler, "Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz", "Taleplerimiz karşılanana kadar okullar açılmayacak" ve "Trablus öğretmenleri" yazılı dövizler taşıyarak hükümetten çalışma ve yaşam koşullarının düzeltilmesini isteyen sloganlar attı.

Trablus'un Suk el-Cuma Bölgesi Öğretmenler Sendikası Yetkilisi Muhammed el-Kib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmen maaşlarında 2018 yılında artışa gidildiğini ancak bu düzenlemenin 2021 yılına kadar fiilen uygulanmadığını söyledi.

Maaşlarının 2018-2022 dönemine ait biriken farklarının ödenmesini talep ettiklerini belirten Kib, ikinci temel taleplerinin ise öğretmenlere kapsamlı sağlık sigortası hakkı tanınması olduğunu aktardı.

Kib, "Öğretmenler burada ve talepleri net. Eğer bu talepler karşılanmazsa okullar açılmaz." diyerek yetkililere öğretmenlerin haklarını bir an önce teslim etme çağrısında bulundu.

"Haklarımızı alana kadar grev sürecek"

Trablus'taki Sevra el-Hacera Okulu'nda öğretmenlik yapan Hiyam Yunus da insana yakışır bir yaşam standardı istediklerini vurguladı.

Yasal haklarının ötesinde bir beklentileri olmadığını kaydeden Yunus, "Taleplerimiz meşrudur, bunda yanlış bir şey yok. Haklarımız teslim edilip şartlarımız iyileştirilene kadar grevimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yunus, 2018'den bu yana ödenmeyen maaş farklarının kapatılmasını ve diğer kamu personeline sağlanan sağlık sigortası imkanının öğretmenlere de sunulmasını istediklerini dile getirdi.

"Öğretmenlerin korunması gereken hakları var"

Trabluslu öğretmen Yusuf Ebu Abid ise yeni açıklanan maaş skalasının asgari yaşam standartlarını karşılamaktan uzak olduğuna dikkati çekti.

2018-2022 dönemi alacaklarının ödenmesi gerektiğini vurgulayan Ebu Abid, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerin korunması gereken hakları var ve bu konu hayati önem taşıyor. Bakandan en alt kademedeki memura kadar toplumun tüm nesillerini yetiştiren öğretmenlerdir. Bu nesilleri geleceğe hazırlayan eğitimciler, tüm velilerden destek bekliyor; çünkü öğretmenler de bir anlamda bu çocukların anne babasıdır."

Trablus Öğretmenler Sendikası, eylül ayı ortasında başlaması gereken yeni eğitim öğretim yılı öncesinde sosyal medya hesaplarından grev çağrısı yapmıştı. Başkentteki eğitim kurumlarının büyük bölümünde öğretmenlerin grevi sebebiyle eğitim öğretime henüz başlanamadı.

Kaynak: AA
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