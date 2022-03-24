Tozkoparan İskender sezon finaliyle ekranlara geliyor…

Sıra dışı ve macera dolu hikâyesiyle çocuklar ve onlarla birlikte ailelerinde severek izlediği Tozkoparan İskender'in yeni bölümünde neler olacak:

Alp Oyunları turnuvasında mücadele eden Mavi Ay, Zamanbozanların Vakitör'ü çalmasından dolayı endişe içindedir. Salih, Fikri, Rüya ve Savaş, Zamanbozan tehdidine karşı bir plan yapar. Zamanın Çocuğu İskender'in peşlerinden gelmemesi için Vakitör'ü ele geçiren Haluk'un artık geçmişe gidip dedesini kurtarmasının önünde hiçbir engel kalmamıştır. Üstelik işini garantiye almak için Cenk'in yardımıyla İskender'e büyük bir tuzak daha kurar. Mavi Ay, Alp oyunlarından sonra Temrenli'ye dönmek için yola çıktığında kendilerine kurulan bu tuzağın farkında değildir. Tüm bu planların ve karmaşasının ortasında, Zamanbozan kitabının yazarı da ortaya çıkar ve işler daha çok karışır.

Haluk geçmişe gidip dedesini kurtarabilecek mi? Mavi Ay düştüğü tuzaktan kurtulabilecek mi? Salih, Fikri, Rüya ve Savaş Zamanbozanlar'ın kim olduğunu anlayabilecek mi? İskender'i ve Mavi Ay'ı şoke eden Zamanbozan kitabının yazarı kim?

Tüm bu soruların yanıtı ve daha fazlasıyla Tozkoparan İskender, sezon finaliyle 27 Mart Pazar günü saat 17.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

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