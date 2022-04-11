Toz taşınımı görüş mesafesini düşürdü
İhlas Haber Ajansı - Kübra Nur Atik - Güncel
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Toz taşınımı görüş mesafesini düşürdü Mardin'in ve ilçelerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü.
MARDİN (İHA) - Toz taşınımı görüş mesafesini düşürdü
MARDİN - Mardin'in ve ilçelerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Suriye kaynaklı toz taşınımı merkez ve ilçelerinde de etkisini sürdürüyor. Hayatı olumsuz etkileyen toz taşınımı, Mardin'de yer yer görüş mesafesini de düşürüyor.
Yetkililer, zorunlu kalınmadıkça özellikle yaşlı ve astımı olan insanların dışarıya çıkılmaması gerektiğini bildirdi.