Toz taşınımı görüş mesafesini düşürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Toz taşınımı görüş mesafesini düşürdü

İhlas Haber Ajansı - Kübra Nur Atik - Güncel
 - Güncelleme:

Toz taşınımı görüş mesafesini düşürdü Mardin'in ve ilçelerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü.

MARDİN (İHA) - Toz taşınımı görüş mesafesini düşürdü

MARDİN - Mardin'in ve ilçelerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Suriye kaynaklı toz taşınımı merkez ve ilçelerinde de etkisini sürdürüyor. Hayatı olumsuz etkileyen toz taşınımı, Mardin'de yer yer görüş mesafesini de düşürüyor.

Yetkililer, zorunlu kalınmadıkça özellikle yaşlı ve astımı olan insanların dışarıya çıkılmaması gerektiğini bildirdi.

Toz taşınımı görüş mesafesini düşürdü

Toz taşınımı görüş mesafesini düşürdü

Toz taşınımı görüş mesafesini düşürdü

İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Güncel

Mardin, Suriye, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title