Tosya'ya Yeni Parklar ve Oyun Alanları Kazandırıldı

Tosya Belediyesi tarafından ilçeye yeni parklar ve oyun alanları kazandırıldı.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocuklara verilen değerin geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu belirtti.

Belediye olarak ilçeye miniklerin güvenle oynayabileceği ve keyifle vakit geçirebileceği parklar ve oyun grupları kazandırdıklarını belirten Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"Tosya Orman İşletme Müdürlüğü bölgesine hem çevreye değer katan hem de çocuklarımız için neşeli bir oyun alanı sunan güzel bir yaşam noktası inşa ettik. Ayrıyeten, Bahçelievler ve Hocaimat mahallelerine, Namık Kemal Ortaokuluna, Mithat Boyner Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, Akbük İlkokulu ile Suluca Site Anasınıfına yeni parklar ve oyun grupları inşa ettik. İlçemizin her köşesine daha fazla yeşil alan, daha fazla oyun ve sosyal yaşam alanı kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."