Tosya'ya çevre yolu yapılacak

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla ilçeye yeni bir çevre yolu yapılacağını açıkladı. Proje ile tonajlı araçların çarşı içinden geçişinin önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yeni Hayvan Pazarı bölgesine yapmayı planladıkları çevre yolu güzergahında incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Tosya Orman İşletme Müdürü Nejat Timur Uyanık ve ilgili personellerle mevcut durum hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"Tosya'nın ulaşım altyapısını güçlendirmek, şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak ve alternatif ulaşım güzergahlarının oluşturulması amacıyla hayata geçirilecek çalışmaları detaylı şekilde ele aldık. Söz konusu çevre yolu çalışması ile çarşı içerisinden geçen tonajlı araç trafiğini şehir merkezinden uzaklaştırmayı, trafik güvenliğini artırmayı ve ulaşım akışının daha düzenli hale getirmeyi hedeflemekteyiz. Böylece hem yaya hem araç trafiğinde güvenlik ve konfor önemli ölçüde artırılmış olacaktır. Ayrıca yolun mevcut yol ağına bağlantı noktaları da sahada değerlendirilerek, ulaşım bütünlüğünü sağlayacak en uygun bağlantı kurgusu üzerinde durulmuştur. Çalışmaların en kısa sürede hayata geçirilmesi adına gerekli değerlendirmeler yapılmıştır."

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar
