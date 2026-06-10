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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 393 gram metamfetamin ve 65 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubeleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda D-100 Karayolu üzerinde şüpheli araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 393,38 gram metamfetamin ve 65,08 gram kokain ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Haber: Bünyamin KARACAN/TOSYA (Kastamonu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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