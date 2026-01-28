Haberler

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. D-100 kara yolunda durdurulan araçtaki 3 kişinin üzerinde sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince D-100 kara yolunda şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Araçtaki 3 kişinin üzerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 21,65 gram ham madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan O.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
