Tosya'da Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Muharrem K'nın yönetimindeki 59 LE 969 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Suluca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel