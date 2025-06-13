Tosya'da Trafik Kazası: 9 Yaralı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde üç aracın çarpıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde üç aracın çarpıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.Ç'nin kullandığı 34 BKM 563 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolunun Tosya ilçesi yakınlarında karşı şeride geçerek, Ö.K. yönetimindeki 34 LR 5648 plakalı panelvan ile A.Ö. idaresindeki 41 ARV 299 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan N.Ç, Y.K, M.E.K, A.K, Ş.T.Ö. ve M.Ö. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel
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