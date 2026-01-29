Tosya'da seyir halindeki tır yangın sonucu kullanılamaz hale geldi
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir tırda seyir halindeyken çıkan yangın, motor bölümünde büyük hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Hasan Ersan yönetimindeki 54 AKC 920 plakalı tırın motor bölümünde, seyir halindeyken Suluca köyü mevkisinde yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına ihbar üzerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yapılan çalışmanın ardından söndürülen yangın sonucu tır, kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel