Tosya'da Seyir Halindeki Tır Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde seyir halindeki yabancı plakalı bir tır, D100 kara yolu üzerinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak tır kullanılamaz hale geldi.
M.A. yönetimindeki yabancı plakalı tır, D100 kara yolu Ortalıca köyü mevkisinde henüz bilinmeyen nedenden alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangında, tır kullanılamaz hale gelirken, D-100 kara yolu Samsun- İstanbul istikameti bir süre ulaşıma kapandı.
Araç kuyruğunun oluştuğu yol, Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı, Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Karayolları ve Tosya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu tekrar ulaşıma açıldı.