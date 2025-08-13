Tosya'da Seyir Halindeki Tır Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde seyir halindeki yabancı plakalı bir tır, D100 kara yolu üzerinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak tır kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde seyir halindeki tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

M.A. yönetimindeki yabancı plakalı tır, D100 kara yolu Ortalıca köyü mevkisinde henüz bilinmeyen nedenden alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında, tır kullanılamaz hale gelirken, D-100 kara yolu Samsun- İstanbul istikameti bir süre ulaşıma kapandı.

Araç kuyruğunun oluştuğu yol, Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı, Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Karayolları ve Tosya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel
1700 yıllık fay bulundu, uzmanın sözleri şaşırttı: Deprem afet değil nimettir

1700 yıllık fay bulundu, uzmanın sözleri şaşırttı: Deprem nimettir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı 'Hizmet' diye makam aracını paylaştı

Yeni makam aracını "Hizmet" diye paylaşan belediye başkanı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.