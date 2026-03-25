Tosya'da Şehit Yavuz Eracar dualarla anıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Şehit Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar kabri başında dualarla anıldı.

Manisa'da 1998 yılında şehit olan Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar için Tosya Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte bulunan kabri başında anma programı düzenlendi.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua yapıldı.

Anma programına şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Tosya Kaymakamı Timur Büyükçe, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Mutlu Cenkış, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar
