Tosya'da şehit Erhan Yüksel kabri başında anıldı

Tosya'da şehit Erhan Yüksel kabri başında anıldı
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Tosya ilçesinde şehit polis memuru Erhan Yüksel, kabri başında anıldı.

Tosya ilçesinde şehit polis memuru Erhan Yüksel, kabri başında anıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde 2005 yılında şehit düşen Yüksel için Tosya Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikteki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve katılımcılar, şehitlikte bulunan bütün şehit mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı.

Anma programına, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Tosya Cumhuriyet Savcısı Ömer Kalaycı, Baro İlçe Temsilcisi Av. Erdoğan Güven, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Erdem Öztürk, Tosya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Takır, MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel
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