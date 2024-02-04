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Tosya'da otomobil su kanalına girdi: 2 yaralı

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KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki su kanalına girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki su kanalına girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde D100 kara yolunda meydana geldi. Fatih K. (43) idaresindeki 60 AAF 294 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki su kanalına girip, 85 metre sürüklendi. Kazada sürücü ile birlikte Zeynep K. (12) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrasında bariyerlere sıkışan otomobil, çekici ile bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka çekildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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