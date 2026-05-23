Kastamonu'da şarampole düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ve 2 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
B.K. idaresindeki 37 AAJ 629 plakalı otomobil, Kastamonu-Tosya kara yolu Özboyu köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole düştü.
Kazada, sürücü ile beraberindeki A.N.K. ve M.M.K. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor