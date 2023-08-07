Tosya'da Orman Yangını Çıktı

KASATAMONU'nun Tosya ilçesinde, orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Dilküşah Mahallesi Çamlıdere mevkinde sarıçam ormanında saat 18.30'da bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Tosya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 67 personel ve yangın söndürme araçları ile alevlere müdahele ediyor.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.