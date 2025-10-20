Haberler

Tosya'da Muhtarlar Günü Törenle Kutlandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende, muhtarlar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, muhtarlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Elvan Natur tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı.

Törene, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Baro İlçe Temsilcisi Erdoğan Güven, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Mutlu Cenkış, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Takır, CHP Tosya İlçe Başkanı Mehmet Sami Özcan, MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel
