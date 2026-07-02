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Kır restoranı, yangında kullanılamaz hale geldi

Kır restoranı, yangında kullanılamaz hale geldi
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir kır restoranda çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında restoran büyük çapta hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi. Jandarma inceleme başlattı.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesindeki bir kır restoranı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Karşıyaka Mahallesi Gökyer mevkisinde bulunan bir kır restoranda, sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlerin ormana sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında, büyük çapta hasar meydana geldi.

Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangına ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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