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Fabrikaya giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı

Fabrikaya giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir fabrikaya giren yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, işçilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesindeki bir fabrikada görülen ve paniğe neden olan yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Tosya ilçesinde kapı üretimi yapan fabrikaya yılan girdiğini gören işçiler panik yaşadı. Ardından kaçmaya başlayan yılan, fabrikadaki bir transpaletin içine girdi. Kendi imkanlarıyla yılanı çıkarmaya çalışan ancak başarılı olamayan işçiler daha sonra Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla girdiği yerden çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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