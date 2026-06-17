Tosya'da dinlenme tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D-100 kara yolu kenarındaki bir dinlenme tesisinde çıkan yangın, belediye ve orman ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında tesiste hasar oluştu.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir dinlenme tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
İlçenin Akbük köyü mevkisi D-100 kara yolu kenarında bulunan dinlenme tesisinde henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine gelen Tosya Belediyesi ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında tesiste hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar