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Tosya'da dinlenme tesisinde çıkan yangın söndürüldü

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D-100 kara yolu kenarındaki bir dinlenme tesisinde çıkan yangın, belediye ve orman ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında tesiste hasar oluştu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir dinlenme tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

İlçenin Akbük köyü mevkisi D-100 kara yolu kenarında bulunan dinlenme tesisinde henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine gelen Tosya Belediyesi ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında tesiste hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar
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