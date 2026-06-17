Kastamonu'da dinlenme tesisinde yangın
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir dinlenme tesisinde çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında tesiste maddi hasar oluştu, çıkış nedeni araştırılıyor.
KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde bir dinlenme tesisinde çıkan yangın hasara neden oldu.
İstanbul-Samsun Karayolu Akbük köyü yakınındaki dinlenme tesisinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangından çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda tesiste hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı