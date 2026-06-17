Kastamonu'da dinlenme tesisi, çıkan yangında hasar gördü

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde bir dinlenme tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tesiste hasar oluştu.

İstanbul-Samsun kara yolu Akbük köyü yakınındaki dinlenme tesisinde, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Duman gökyüzünü kaplarken, ihbarla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Tesiste hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı