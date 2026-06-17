Kastamonu'da dinlenme tesisi, çıkan yangında hasar gördü
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir dinlenme tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tesiste maddi hasar oluştu, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde bir dinlenme tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tesiste hasar oluştu.
İstanbul-Samsun kara yolu Akbük köyü yakınındaki dinlenme tesisinde, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Duman gökyüzünü kaplarken, ihbarla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Tesiste hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı