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Tosya'da Çiftlikte Yangın: 600 Balya Saman Yandı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki bir besi çiftliğinde çıkan yangında alt katı ahır, üst katı samanlık olan bina ile birlikte yaklaşık 600 balya saman yandı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında alt katı ahır, üst katı samanlık olarak kullanılan bina ile yaklaşık 600 balya saman yandı.

İlçenin Çatak mevkisinde Şenol Malkoç'a ait besi çiftliğinde bulunan alt katı ahır üst katı samanlık olarak kullanılan binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına ihbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 2 katlı bina ile samanlıktaki yaklaşık 600 balya saman yandı.

Ahırda bulunan hayvanların yangın sırasında vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel

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