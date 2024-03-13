Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye çalışmalarını inceledi.

Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediye çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Tosya şehir merkezindeki en önemli mesire alanlarından birinin Üçoluklar olduğunu anlatan Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"35 dönümlük alan üzerinde içinde 85 kamelya, barbekü yapıları, sosyal yaşam alanları ve çocuk oyun grupları ile tamamı belediyemiz tarafından üretken belediyecilik anlayışı ile genişletiliyor. Zemin hazırlık çalışmalarına ek olarak piknik alanlarının ve yürüyüş yollarının inşası da önemli ölçüde tamamlanırken akabinde peyzaj çalışmalarına hız verilecek."