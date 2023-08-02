Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, yeni şehirler arası otogar ve galericiler sitesinde çevre düzenlemesi için projelendirme çalışmalarına başladıklarını açıkladı. Kavaklıgil, kompleksin ticari faaliyetleri arttırmaya yönelik çalışmalara imza atmasını hedeflediklerini belirtti.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye çalışmalarını inceledi.

Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni şehirler arası otogar ve galericiler sitesinde çevre düzenlemesi için projelendirme çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Açılışına az bir zaman kala son eksikliklerin giderildiğini aktaran Kavaklıgil, şunları kaydetti :

"Tüm birim sorumlularımızla alanda son değerlendirmeler yapılırken, tamamlanıp hizmete başladığında şehrimize son derece önemli katkıları olacak kompleksin öncelikli olarak ticari faaliyetleri arttırmaya yönelik çalışmalara imza atmasını hedefliyoruz. Tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte, çok güzel, konforlu bir yapı ortaya çıktı. Önünde geniş bir rekreasyon alanı bulunan otogarımız aynı zamanda insanımız ve şehrimize yönelik olarak tasarlandı. Bununla birlikte galericiler sitesi de bu alanda ticari faaliyet yürüten esnafımızın ihtiyacını baz alarak tasarlanırken önümüzdeki süreç içinde şehrimize ciddi anlamda ekonomik katkı sunacak."