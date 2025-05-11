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Torul'da Heyelan Nedeniyle Yol Ulaşıma Kapandı

Torul'da Heyelan Nedeniyle Yol Ulaşıma Kapandı
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Gümüşhane'nin Torul ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Kaledibi Mahallesi'nin yolu tedbir amaçlı olarak kapatıldı. Yamaçtan kopan kaya parçaları yola sürüklendi, ekipler bölgeye sevk edildi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Kaledibi Mahallesi'nin yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

İlçeye bağlı Kaledibi Mahallesi Yarlar mevkisinde sabah saatlerinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye emniyet, Karayolları, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışma yaptığı yol, tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, AA muhabirine, son günlerde yağan yağmurun etkisiyle zemindeki gevşemeler nedeniyle heyelanın meydana geldiğini söyledi.

Özdemir, heyelanlı alan hakkında bilgilendirmede bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gümüşhane'den Torul merkeze giriş kısmında derin bir kavşak var. O kavşakta kaya parçaları yola düştü. Aynı zamanda Karayollarının yaptığı duvarın üstünde kayalar birikti. Tedbir maksatlı yolu kapattık. İş makineleri ile taşlar temizlenerek, yol en kısa sürede ulaşıma açılacak."

Özdemir, ilçeye ulaşımın Torul Tüneli'nden devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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