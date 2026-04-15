Erzurum'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Erzurum'un Tortum ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bu kapsamda Tortum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçedeki bir işyeri ve sigara imalathanesine dönüştürülen depo görünümlü bir yere operasyon gerçekleştirdi.

Adreste yapılan aramalarda, otomatik sigara doldurma makinesi, 2 kompresör, 5 bin doldurulmuş makaron, 1584 gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 33 bin 800 boş makaron, 10 kilo açık kıyılmış tütün ve 1500 şeffaf sigara poşeti ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı adli mercilere sevk edildi.