Haberler

Erzurum'da heyelan; yollar ulaşıma kapandı

Erzurum'da heyelan; yollar ulaşıma kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Tortum ilçesinde yoğun yağışların ardından meydana gelen heyelan nedeniyle Aşağı Serdarlı Mahallesi'nde bazı yollar ulaşıma kapandı. Can kaybı veya maddi hasar olmazken, ekipler kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ERZURUM'un Tortum ilçesinde etkili olan yoğun yağışların ardından meydana gelen heyelan nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

Tortum ilçesine bağlı Aşağı Serdarlı Mahallesi'nin bazı noktalarında, etkili olan yağışların ardından heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının yollara sürüklenmesi sonucu bazı güzergahlar ulaşıma kapandı. Heyelanda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar meydana gelmedi. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alındı.

EKİPLER SAHADA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Heyelanın ardından Tortum Belediyesi ile Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin iş makineleriyle çalışmaları aralıksız sürüyor.

Heyelan meydana gelen bölgelerde incelemelerde bulunan Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, süreci yakından takip ettiklerini ve gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, Aşağı Serdarlı Mahallesi sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Bölgede yol açma ve güvenlik çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Canlı skor: Dünya Kupası golle başladı

Dünya Kupası golle başladı! Neler oluyor neler
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim

İran'ın tehdidi işe yaradı, Trump anında geri adım attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor

Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor
Erling Haaland, Türkiye formasına hayran kaldı

Milli formamız için yaptığı yorum olay oldu!
Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti

Ortalığı yine yıkıp geçti!
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı

Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
Özgür Özel bu görüntülerle ilgili ilk kez konuştu

Özgür Özel bu görüntülerle ilgili ilk kez konuştu
Çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti; olay kamerada

Üniversitede kan donduran anlar kamerada
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...

İsrail medyasında Erdoğan için atılan manşete bakın