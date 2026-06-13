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Erzurum'da çaya düşen genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Erzurum'da çaya düşen genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
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Erzurum'un Tortum ilçesinde piknik yaparken demir köprüde dengesini kaybederek çaya düşen 25 yaşındaki Kasım Tan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Erzurum'un Tortum ilçesinde dengesini kaybederek çaya düşen genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kent merkezinden piknik yapmak için ilçeye bağlı Esendurak Mahallesi'ne gelen 7 kişilik arkadaş grubunda bulunan Kasım Tan (25), demir köprüyü çıktığı sırada dengesini kaybederek Esendurak Çayı'na düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve Tortum Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu Tan, çaya düştüğü noktanın yaklaşık 4 kilometre aşağısında bulundu.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Tan, ambulansla Tortum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kasım Tan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Hasan Kotan
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