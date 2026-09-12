Toroslar ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
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Mersin'in Toroslar ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mersin'in Toroslar ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Güzelyayla Mahallesi'ndeki ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA