Mersin'de silahlı kavgada başına mermi isabet eden genç kız öldü

Mersin’in Toroslar ilçesinde bir silahlı kavgada başına mermi isabet eden 18 yaşındaki Suriye uyruklu Nur Almuhammet, hastanede hayatını kaybetti. Olayda bir kişi yaralanırken, polis E.I.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Mithat Toroğlu Mahallesi'nde C.A. ile (26) E.I. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

E.I, silahla ateş ettiği C.A. ile başına mermi isabet eden Suriye uyruklu Nur Almuhammet'i (18) ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince hastaneye kaldırılan Almuhammet, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çeşitli suçlardan 22 kaydı olduğu öğrenilen C.A'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Polis ekipleri, E.I'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Serkan Avci
