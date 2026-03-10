Haberler

Kanada'daki ABD Konsolosluğuna ateş açıldığı bildirildi

Güncelleme:
Kanada'nın Toronto kentindeki ABD Konsolosluğu'na düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda silah sesi duyuldu. Saldırgan henüz tespit edilemedi ve saldırıda yaralanan olmadı. Kanada Başbakanı, saldırıyı şiddet eylemi olarak kınadı.

Kanada'nın Toronto kentindeki ABD Konsolosluğuna düzenlenen saldırıda çok sayıda silah sesi duyulduğu, saldırganın henüz tespit edilemediği belirtildi.

Toronto polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Toronto'daki ABD Konsolosluğuna ateş açıldığı, ilk etapta herhangi bir yaralanmanın olmadığı bildirildi.

Açıklamada, diplomatik misyona yönelik silahlı saldırının yerel saatle 05.30 civarında gerçekleştiği, çok sayıda silah sesinin duyulduğu olay yerindeki incelemenin devam ettiği ancak henüz bir şüphelinin tespit edilemediği aktarıldı.

"Ateşli silah kullanıldığına dair kanıtlar bulundu." ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu konsolosluk binasının önündeki yolun trafiğe kapatıldığı bilgisi paylaşıldı."

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yayımladığı mesajda, saldırıyı "kınanması gereken bir şiddet eylemi ve gözdağı verme girişimi" olarak nitelendirdi.

Saldırıda bir zarar yaşanmamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Carney, saldırıya ilişkin soruşturmayı desteklediklerini ve bu şiddet eylemlerinin faillerinin tespit edilmesini sağlamak için gerekli tüm kaynakları ayıracaklarını bildirdi.

Norveç'in Oslo kentinde bulunan ABD Büyükelçiliği'nde de 8 Mart'ta patlama meydana gelmişti.

Oslo polisi, patlamanın "ABD Büyükelçiliğini kasıtlı olarak hedef alan bir saldırı olabileceği" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
