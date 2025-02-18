Toronto, 2025 Kış İstasyonları Tasarım Yarışmasına Ev Sahipliği Yapıyor
Kanada'nın Toronto kenti, uluslararası 2025 Kış İstasyonları tasarım yarışmasıyla tasarım dünyasının dikkatini üzerine çekti. Her yıl düzenlenen etkinlikte sergilenen eserler büyük ilgi gördü.
TORONTO, 18 Şubat (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kenti, 2025 Kış İstasyonları adlı uluslararası tasarım yarışmasına ev sahipliği yapıyor. Toronto'da her yıl düzenlenen tek aşamalı etkinliğin halka açık sergisinde yer alan eserler ilgiyle karşılandı.
Kaynak: Xinhua / Güncel