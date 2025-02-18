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Toronto, 2025 Kış İstasyonları Tasarım Yarışmasına Ev Sahipliği Yapıyor

Toronto, 2025 Kış İstasyonları Tasarım Yarışmasına Ev Sahipliği Yapıyor
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Kanada'nın Toronto kenti, uluslararası 2025 Kış İstasyonları tasarım yarışmasıyla tasarım dünyasının dikkatini üzerine çekti. Her yıl düzenlenen etkinlikte sergilenen eserler büyük ilgi gördü.

TORONTO, 18 Şubat (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kenti, 2025 Kış İstasyonları adlı uluslararası tasarım yarışmasına ev sahipliği yapıyor. Toronto'da her yıl düzenlenen tek aşamalı etkinliğin halka açık sergisinde yer alan eserler ilgiyle karşılandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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