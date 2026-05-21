Haberler

İzmir'de öldürülmüştü, Konya'da toprağa verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Torbalı'da bir şantiye alanında yanmış halde bulunan 73 yaşındaki Emine Dönmez'in cenazesi, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verildi. Olayla ilgili Dilek Doğan tutuklandı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, şantiye alanında yanmış cesedi bulunan Emine Dönmez'in (73) cenazesi, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 18 Mayıs'ta Yedi Eylül Mahallesi 5508 Sokak'ta meydana geldi. İhbar üzerine şantiye alanına giden polis ekipleri, yanmış bir kadın cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede cesedin Emine Dönmez'e ait olduğu belirlendi. Dönmez'in cansız bedeninin yanındaki Dilek Doğan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan, 'Kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Emine Dönmez'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketi Konya'nın Akşehir ilçesine gönderildi. Hasan Paşa İmaret Camisi'nde kılınan namaz öncesi güçlükle ayakta durabilen eşi emekli öğretmen Mehmet Dönmez ve çocukları Bülent, Levent, Mehmet Fikret ve Samet Dönmez taziyeleri kabul etti. Dönmez'in cenazesi, kılınan namazın ardından Nasreddin Hoca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'PERUK ALMAYA GİDİYORLARMIŞ'

Emine Dönmez'in yakın arkadaşı Ceyhan Arslan, Dönmez ile sık sık görüştüklerini belirterek, "Emine, benim çok samimi arkadaşımdı. Çocukları da öğretmendi. Çok iyi bir insandı. Komşusunun kızıyla birlikte Kemeraltı'na peruk almaya gitmek için yola çıktıklarını öğrendik. Ancak Torbalı tarafına götürülüyor. Orada kendisini öldürüyor, ardından da yakmaya çalışıyor. İhbar üzerine polis geliyor ve olay yerinde yakalanıyor. Çok üzgünüz, mekanı cennet olsun dedi.

Haber- Kamera: Atilla MEMİŞ AKŞEHİR KONYA DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP'de 'mutlak butlan' krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi

CHP'de deprem! Yönetime bayrak açan vekil için harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'yi karıştıran skandal! Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi

Polis gözaltına aldığı genç kadınla araçta ilişkiye girerken yakalandı
Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi

Serhat şehrimizde sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi, eğitim durdu
Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum

Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum
Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Gözaltı kararı sonrası Blok3 lakaplı Hakan Aydın'dan ilk açıklama! İfade vermeye böyle geldi

Gözaltı kararı sonrası ünlü rapçiden ilk sözler! İfadeye böyle geldi
Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı

Korkuları artıran görüntü! Şehir boşaltıldı, arabaları bile bağladılar
Kamu işçilerine müjde! İlave tediye ödemeleri bayramdan önce hesaplara yatacak

Kamu çalışanlarına müjde! Bayramdan önce hesaplara yatacak