Evinden çıkan kişileri takip ederken açılan ateşte öldü
İzmir'in Torbalı ilçesinde, evinden çıkan tanımadığı kişilerin peşine düşen Mehmet Köstekçi (24), tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, gece saatlerinde Torbalı ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle komşusundan dönen inşaat ustası ve besici Mehmet Köstekçi (24), evinden tanımadığı kişilerin çıktığını görünce peşlerine düştü. Evinin yanındaki zeytinlik araziye doğru şüphelilerin peşinde koşan Mehmet Köstekçi, tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Şüpheliler kaçarken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köstekçi, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Köstekçi, kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.