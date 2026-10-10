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Torbalı'da jandarma operasyonunda 2 bin 158 uyuşturucu hap ele geçirildi

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Torbalı'da jandarma operasyonunda 2 bin 158 uyuşturucu hap ele geçirildi
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı'da belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Aramada 2 bin 158 uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde 2 bin 158 uyuşturucu hap ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına aldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 2 bin 158 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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