Torbalı'da jandarma operasyonunda 2 bin 158 uyuşturucu hap ele geçirildi

Torbalı'da jandarma operasyonunda 2 bin 158 uyuşturucu hap ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı'da belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Aramada 2 bin 158 uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde 2 bin 158 uyuşturucu hap ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına aldı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 2 bin 158 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA