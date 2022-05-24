Torbalı'da 2.Tiyatro Festivali başlıyor - Haberler

Sanatın kalbi 4 gün boyunca Torbalı'da atacak

Torbalı'da 2. Tiyatro Festivali başlıyor

Nitelikli sanatın merkezi Torbalı'da "2. Metropolis Tiyatro Festivali" yarın başlıyor.Geçtiğimiz yıl Torbalı Belediyesi tarafından birincisi düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Tiyatro Festivali 4 gün sürecek. İzmirliler tarafından heyecanla beklenen 2. Metropolis Tiyatro Festivali 25-28 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. İlçe vatandaşlarına unutulmaz günler yaşatacak olan Torbalı Belediyesi, festival boyunca çocukları da unutmadı. Bu kapsamda gündüzleri de çeşitli bölgelerde çocuk tiyatroları sahnelenecek. Çocuk ve yetişkin oyunlarının yanı sıra tek kişilik gösterilerin de gerçekleşeceği festival boyunca, usta tiyatrocuların katılımıyla söyleşiler de gerçekleşecek.

USTA İSİMLER, USTA EKİPLER

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Özbekistan Devlet Çocuk Tiyatrosu, Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Kayseri Çelebi Sanat ekibi, Sui Generis Tiyatro ekibi,Balıkesir Altıeylül Kent Sahnesi, gibi Türkiye'nin en iyi ekiplerince hazırlanan oyunların sergileneceği festival, tiyatro ekiplerinin kostümlerle renklendireceği, usta sanatçıların da katılacağı kortejle başlayacak. İlk oyun, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından binlerce yıl önce oyunların sahnelendiği Metropolis Antik Kenti'nin Amfi Tiyatrosu'nda "Kybele" oyunu sahnelenecek. Öte yandan Festivale Salih Kalyon, Zihni Göktay ve Yüksel Ünal gibi usta isimler katılacak. Söyleşilere renk katacak olan bu isimler, tiyatro severlerle buluşacak.

BAŞKAN TEKİN'DEN FESTİVALE DAVET

Festivale tüm İzmir'i davet eden Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Tüm İzmir halkının merakla beklediği 2. Metropolis Tiyatro Festivalimiz için tüm hazırlıklarımızı tamamladık.Geçtiğimiz yıl birincisini düzenlediğimiz ve Torbalı'ya bir ilki yaşattığımız festival, İzmirlilerin takdirini topladı. Yarın başlayacak olan 2. Metropolis Tiyatro Festivalimizde bu yıl da birbirinden değerli ekiplerimiz ve usta oyuncularımız sahne alacak. Kişisel performansların da olacağı festivalimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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