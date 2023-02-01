Toprak sete çarpıp, devrilen TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti Güncel Haberler MERSİN'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan yağ yüklü TIR'ın yol kenarındaki toprak sete çarpıp, şarampole devrildiği kazada sürücü Mahmut Demir (33), hayatını kaybetti. MERSİN'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan yağ yüklü TIR'ın yol kenarındaki toprak sete çarpıp, şarampole devrildiği kazada sürücü Mahmut Demir (33), hayatını kaybetti. Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Gülek Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Demir yönetimindeki 63 PU 304 plakalı TIR, iddiaya göre freni boşalıp, kontrolden çıktı. Yol kenarındaki toprak sete çarptıktan sonra şarampole devrilen TIR'ı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Demir'in cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Mahmut Demir Jandarma Tarsus Güncel Haberler

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