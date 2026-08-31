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Ordu'da Heyelan: Toprak Altında Kalan Ahırdaki 5 Büyükbaş Telef Oldu

Ordu'da Heyelan: Toprak Altında Kalan Ahırdaki 5 Büyükbaş Telef Oldu
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Ordu'nun Akkuş ilçesinde şiddetli sağanak sonrası meydana gelen heyelanda Halil Güney'e ait ahır toprak altında kaldı. Ahırdaki 10 büyükbaştan 5'i ekipler tarafından kurtarılırken, 5'i yaşamını yitirdi. Belediye Başkanı İsa Demirci, mağdur olan Güney'e destek olacaklarını belirtti.

ORDU'nun Akkuş ilçesinde şiddetli sağanak sonrası meydana gelen heyelanda toprak altında kalan ahırdaki 5 büyükbaş öldü.

Akkuş ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Bölgede etkili olan şiddetli sağanağın ardından yamaçtan kayan toprak, Halil Güney'e ait ahırın üzerine aktı. İçerisinde 10 büyükbaşın bulunduğu ahırın büyük bölümü toprak altında kaldı. Durumu fark eden Güney, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Güney, ekipler gelene kadar kendi imkanlarıyla hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. Adrese sevk edilen Akkuş Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle yaptığı çalışmayla 10 büyükbaştan 5'ini kurtardı. Toprak altında kalan 5 büyükbaş ise öldü.

Olay yerine gelen Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, hayvanları ölen Halil Güney'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Demirci, Güney'in yaşadığı mağduriyetin giderilmesi ve yaralarının sarılması için kendisine destek olacaklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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