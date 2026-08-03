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Bakan Işıkhan: Toplum Yararına Programı kapsamında 81 ile 30 bin kontenjan

Bakan Işıkhan: Toplum Yararına Programı kapsamında 81 ile 30 bin kontenjan
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile yaptığı görüşmenin ardından, Toplum Yararına Programı çerçevesinde 81 il valiliğine 30 bin kontenjan tahsis edileceğini açıkladı. Işıkhan, iş birliği konularının istişare edildiğini ve ilgili kurumlara teşekkür ettiğini belirtti.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Toplum Yararına Programı' çerçevesinde 81 il valiliğine 30 bin kontenjan tahsis edileceğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi ile bakanlığımızda bir araya geldik. Bakanlıklarımızın ortak çalışma alanlarını güçlendirmek için attığımız adımları ve geleceğe yönelik iş birliği konularını istişare ettik. Görüşmelerimiz neticesinde; 'Toplum Yararına Programımız' çerçevesinde 81 ilimizin valiliklerine 30 bin kontenjan tahsis edeceğiz. İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi ve ilgili valiliklerimize katkıları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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