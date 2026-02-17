Haberler

Tonya'nın kurtuluşunun 108'inci yılı kutlandı

Güncelleme:
Tonya'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü, Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Tören, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle sürdü.

Tonya'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar, Hükümet Konağı önünden ilçe meydanına kadar kortej eşliğinde yürüdü.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, mehter takımı ve halk oyunları ekibinin gösterileri ile devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı tören, düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince ödül verilmesiyle tamamlandı.

Törene, Tonya Kaymakamı Ramazan Kıyak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Fazıl Saraç - Güncel
