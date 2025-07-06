Tomara Şelalesi, Doğayla İç İçe Bir Turizm Cenneti

Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonlarından Tomara Şelalesi, ziyaretçilerine doğa ile iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyündeki Tomara Şelalesi, 40 noktadan doğan suyun 15 metre yükseklikten akarak birleşmesi dolayısıyla yörede "kırk gözeler" olarak adlandırılıyor.

Tomara Şelalesi, Gümüşhane il merkezine 130, ilçe merkezine ise 14 kilometre uzaklıkta yer alıyor. 2001'de tabiat parkı ilan edilen bölgedeki şelalede, doğal güzelliği seyretmek isteyen ziyaretçiler için cam seyir terası da yer alıyor.

Tomara Şelalesi Tabiat Parkı işletmecisi Zeynep Kara, AA muhabirine, yeni turizm sezonunda hedeflerinin 200 bin ziyaretçiyi ağırlamak olduğunu söyledi.

Doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen misafirleri beklediklerini belirten Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehrin kalabalığından uzaklaşarak nefes almak isteyen misafirlerimizi burada ağırlamak istiyoruz. Bir ailenin gelip Tomara Şelalesi'nde vaktini güzelce akşama kadar değerlendirebileceği bir mekana sahibiz. Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği ile çocuk parkı hizmetimiz var."

Kara, sezona beklentilerinin üzerinde ziyaretçi sayısıyla başladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ziyaretçi yoğunluğunun bu şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü gerçekten Tabiat Parkı olarak doğayla iç içe olunabilen bir yer burası. Buraya gelen misafirlerimiz yürüyüş parkuru sonunda cam seyir terası ile Tomara Şelalesi'ni en güzel şekilde izleme imkanına sahip oluyor. Şelalemiz 40 gözeden çıkan suyun serinliğiyle, şehrin yoğunluğunu, kalabalığını tamamen unutturuyor. "

Ziyaretçilerden Zeynep Ülkü de Tomara Şelalesi'nin doğal bir güzelliği olduğunu ifade ederek, "Ben burayı dünyada gezip görülebilecek yerler arasına mutlaka koyarım. İnsana bu yeşillik, bu su huzur veriyor. Burada bulunan doğal güzelliklerimize hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor." diye konuştu.