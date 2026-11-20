ANTALYA'da COP31'e özel hazırlanan TOLGSHOW'da sahne alan Tolga Çevik, 'Arkadaşım' karakteriyle izleyicilere eğlenceli anlar yaşatırken, iklim değişikliği ve çevre bilincine ilişkin mesajlar da verdi. İlginin yoğun olduğu gösterinin ardından Çevik, iklim elçileriyle bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

COP31'deki Yeşil Bölge'de düzenlenen kültür-sanat etkinlikleri, sanat dünyasından isimleri ağırlamayı sürdürüyor. Zirvenin 11'inci günüde komedyen Tolga Çevik, COP31'e özel hazırlanan TOLGSHOW ile izleyicilerin karşısına çıktı. Çevik'in ücretsiz gösterisini izlemek isteyen ziyaretçiler ve katılımcılar, Kongre Merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Mizahın yanı sıra iklim değişikliği ve COP31'in önemine de değinilen mesajların yer aldığı gösteri, izleyicilerin beğenisini kazandı. Gösteri sonunda Tolga Çevik, iklim elçisi gençler hatıra fotoğrafı çektirdi.

'İNSANLIĞI BİR ARAYA TOPLAYIP GÜZEL ŞEYLER YAPMAK KIYMETLİ'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çevik, COP31'in farklı ülkelerden insanları ortak bir amaç etrafında buluşturmasının önemine dikkat çekerek, "Bütün insanlığı bir araya toplayıp güzel şeyler yapmaya çalışmak benim için çok kıymetli. Zaten aslında insanların tek gailesinin de bu olması gerekiyor. Dolayısıyla bu organizasyonu çok yerinde, çok güçlü bir ses olarak görüyorum. İnşallah amacına ulaşmıştır. Bütün dünyanın iştirak ettiği bir şeyin içinde olmak ayrı bir onur tabii benim için" dedi.

İzleyicilerden Duhan Adıgüzel, "Zaten çocukluğumdan beri iklim ve çevre beni her seferinde etkiliyordu. Özellikle Tolga Çevik'in büyük hayranıyım ve onu da bugün burada izlemek beni çok onore etti. Çok kıvanç duydum diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Nil Erva Demir ise "Burası gerçekten çok uzun aylar sonucunda, bu emekler sonucunda oluşturulmuş bir ortam ve bunun içerisinde bulunabilmek, bu tarz bir sürecin içerisine böyle keyifli anların da dahil edilmiş olması gerçekten çok güzel" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı