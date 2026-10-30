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Toledo'da tren kazasında ölü sayısı 69'a yükseldi, 10'dan fazla kişi kritik

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Toledo'daki tren kazasında ölü sayısı 69'a yükseldi, 10'dan fazla kişi hastanede kritik durumda tedavi görüyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, kazazedelerin kurtarılması ve mağdur ailelerine tazminat sağlanması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.

MADRİD, 30 Ekim (Xinhua) -- İspanya'nın Toledo kentinde açıklamalarda bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 29 Ekim 2026.

Sanchez, Toledo'daki 112 Acil Durum Merkezi'nde düzenlenen toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada kazazedelerin kurtarılması ve kimliklerinin tespit edilmesi, kazanın nedeninin belirlenmesi ve merkezi hükümetin mağdur ailelerine en azından maddi tazminat sağlaması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.

İspanya'nın Kastilya-La Mancha Özerk Bölgesi Başkanı Emiliano Garcia-Page ise tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 69'a yükseldiğini, 10'dan fazla kişinin ise hastanede tedavi gördüğünü ve sağlık durumlarının kritik olduğunu bildirdi. (Fotoğraf: Gustavo Valiente/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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