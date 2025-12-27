Haberler

Tokyo'nun Kuzeybatısında 50 Araçlık Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 26 Yaralı

Güncelleme:
Japonya'nın Gunma eyaletinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Kar yağışı nedeniyle buz tutmuş yolda 50'den fazla araç karıştı. Olayda birçok araçta yangın çıktı.

TOKYO, 27 Aralık (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeybatısındaki Gunma eyaletinde 50'den fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı.

Kyodo News'in polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Gunma eyaletinin Minakami kasabasındaki Kan-etsu Otoyolu'nun gidiş yönündeki şeridinde, yerel saatle 19.30 civarında, kar yağışı nedeniyle buz tutmuş yüzeyde araçların kayması sonucu büyük bir zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada en az 17 araç alev alırken, alevlerin söndürülmesi yaklaşık 7,5 saat sürdü.

Kazada 70'li yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kadın hayatını kaybetti, 5 kişi ise ağır yaralandı.

Ağır hasar gören ve bazıları tanınmayacak hale gelene kadar yanmış araçların çıkış şeridini tıkaması nedeniyle otoyolun bir bölümü trafiğe kapandı.

Kaza öncesinde yoğun kar uyarısı yapılmıştı. Polis, kazaya yol açan faktörlerden birinin yolda biriken kar olduğunu tahmin ediyor.

60'lı yaşlarındaki bir kamyon sürücüsü, önündeki arabadan kaçmak için direksiyonu kırdıktan sonra orta refüje çarptığını söyledi. Sürücü, arkasında dört kez patlama sesi duyduğunu da belirtti.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

