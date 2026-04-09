Albüm: Japonya'da Yaklaşık 30.000 Kişi Hükümet Politikalarını Protesto Etti
Japonya'nın başkenti Tokyo'da, yaklaşık 30.000 kişi, hükümetin barışçıl anayasayı zayıflatan politikalarına karşı protesto düzenledi. Göstericiler, füze projeleri ve silah ihracatı kısıtlamalarının gevşetilmesine tepki gösterdi.
TOKYO, 9 Nisan (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da çarşamba akşamı yaklaşık 30.000 kişi, hükümetin ülkenin barışçıl anayasasını zayıflatan politikalarına karşı protesto düzenledi.
Parlamento binası önünde bir araya gelen göstericiler, uzun menzilli füze konuşlandırma projeleri ile ölümcül silah ihracatına yönelik kısıtlamaların gevşetilmesi kararlarına tepki gösterdi.
Kaynak: Xinhua