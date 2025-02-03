Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası

Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin

Törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
Ege'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor: Bölge 5.1 ile sallandı

Ege'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor
YPG'li teröristlerden Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı

Türkiye sınırı kan gölü! Bomba yüklü araçla 21 kişiyi öldürdüler

TOKKON Başkanı Ahmet Yılmaz, Almus Kaymakamı Emre Çömen'i Ziyaret Etti

TOKKON Başkanı Ahmet Yılmaz, Almus Kaymakamı Emre Çömen'i Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Konfederasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Almus Kaymakamı Emre Çömen ile makamında görüştü. Kaymakam Çömen, ziyaretin yararlı geçtiğini belirtti.

Tokat Konfederasyonu (TOKKON) Başkanı Ahmet Yılmaz, Almus Kaymakamı Emre Çömen'i ziyaret etti.

Yılmaz ve Yönetim Kurulu üyeleri Kaymakam Çömen ile makamında görüştü.

Çömen bir süre Yılmaz ve beraberindekilerle ilçe ve bölge hakkında karışlıklı bilgi alışverişinde bulundu.

Kaymakam Çömen, yaptığı açıklamada, "Çok yararlı bir sohbet oldu, Misafirlerimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / İzzet Kurt - Güncel
img

Engin Polat'ın ifşası Dilan Polat'ı çıldırttı
img

Mine Tugay'dan kötü haber!
img

Galatasaray'da ayrılık günü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık'tan Turbo Turabi'nin skandal şarkısına erişim engeli talebi

Bakanlık, Turbo Turabi'nin skandal videosu için harekete geçti
Bodrum FK'da Volkan Demirel ile yollar ayrıldı

Volkan'a büyük şok
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Batman'a Afrikalı damat

Gülbahar'ı evliliğe ikna etti
Engin Polat'ın ifşası Dilan Polat'ı sinirlendirdi! Misilleme gecikmedi

Engin Polat'ın ifşası Dilan Polat'ı çıldırttı
Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı

Türk dizisinde büyük skandal! Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.