TOKİ Başkanı Sungur "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında örnek daireleri tanıttı Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur, "Yüzyılın Konut Projesi"ne ilişkin, "Bu proje, sadece salt konutlardan oluşan bir proje değil. Aynı zamanda bütün ihtiyaç duyulan donatıları, buna ilişkin tüm altyapıları, okulundan hastanesine, bahçe-park düzenlemelerine hatta yerine göre millet bahçelerine kadar tüm donatıları içeren çok özellikli projeler olacak." dedi.

Sungur, "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Ankara'nın Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 2+1 ve 1+1 örnek daireleri tanıttı.

Örnek konutlarda AA muhabirine açıklamada bulunan Sungur, Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı sosyal konut projesinin hayırlı olmasını diledi.

Sungur, proje kapsamında 81 ilde toplam 500 bin konutun yanı sıra 500 mahalle konağı ve 500 caminin inşa edileceğini belirterek, "Bu proje, sadece salt konutlardan oluşan bir proje değil. Aynı zamanda bütün ihtiyaç duyulan donatıları, buna ilişkin tüm altyapıları, okulundan hastanesine, bahçe-park düzenlemelerine hatta yerine göre millet bahçelerine kadar tüm donatıları içeren çok özellikli projeler olacak." ifadelerini kullandı.

Örnek konutları vatandaşların gelip inceleyebileceklerini söyleyen Sungur, "İçinde bulunduğumuz bu bina yine bu donatılardan biri olan Mahalle Konağı'dır. Bu mahalle konağı aile sağlığı merkezi, gündüz bakım evi, kreş, taziye evi, atölyeler, spor salonları gibi birçok yeri barındırıyor." dedi.

Sungur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kampanya kapsamında maksimum vatandaşımıza ulaşabilmek amacıyla dairelerimizi 1+1, 2+1 küçük ve 2+1 büyük dairelerden oluşacak şekilde oluşturduk. Bu kampanya kapsamında ulaşmak istediğimiz kontenjanlar var. Emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere, 3 ve daha fazla çocuğu olanlara, genç ailelerimize bir nevi biraz daha ayrıcalıklı, pozitif ayrımcılık gösterdiğimiz bir kampanyayı yürüteceğiz. Dairelerin büyüklüklerini de bu kontenjanlara göre ayarladık. Örneğin 1+1 bir daireyi emekli kontenjanında ve genç kategorisinden başvuran vatandaşlarımız için ayırırken 2+1 büyük dairelerimizi de 3 ve daha fazla çocuğu olacak vatandaşlarımıza göre tasarladık."

Yatay mimari esas alınacak

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TOKİ'ye yol gösterdiği ve muhakkak hedeflettiği şey, yatay mimariyi esas alan, coğrafi ve iklim özelliklerini önceleyen, en önemlisi de geleneksel dokumuza her zaman en uygun şekilde konut yapmamız." diyen Sungur, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla ürettiğimiz tüm projelerin ilk şehir planlamasını yaparken öncelikle yatay mimariyi ve o bölgenin koşullarını esas alıyoruz. Zemin artı 4-5 katı geçmeyen, içinde bütün ilgili donatıları barındıran, aile kültürümüzü ve mahalle kültürümüzü yaşatmaya çalışan projeleri üretiyoruz. Projeleri tasarlarken her santimetresini kullanışlı ve fonksiyonel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu projelerin tüm yönetmeliklerini, uygunluklarını sağlarken tabii ki en önemli hedefimiz, 6 Şubat 2023'te yaşadığımız asrın felaketinden sonra tüm ülkemiz nezdinde daha da önemi ortaya çıkan güvenli ve depremlere karşı dirençli yapılar üretebilmenin her zaman peşinde duruyoruz."

"Sadece güvenli yapılar değil, dirençli şehirler elde etmemiz gerekiyor"

Sungur, son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle sadece depremler değil birçok afetle karşı karşıya kalındığını ifade ederek, "Sadece güvenli yapılar değil, dirençli şehirler elde etmemiz gerekiyor." dedi.

Bu anlamda tüm projelerin, bu özellikleri barındırabilecek şekilde çevre tasarımından peyzaj uygulamalarına kadar özenle yapıldığını aktaran Sungur, şu ifadeleri kullandı:

"Isı yalıtımlarını enerji performansını önceleyen, peyzaj uygulamalarını az su tüketen ve çağın koşullarını, aynı zamanda yutak alanlarını da beraberinde barındıran ve sellere karşı da dayanıklı olacak şekilde tasarlamaya özen gösteriyoruz. Gri su uygulamalarıyla su tasarımı sağlamaya çalışırken bir yandan da ülkemizin avantajlı olduğu hususlardan biri olan güneş enerjisinin kullanımına maksimum özen gösteriyoruz."