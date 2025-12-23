Tokayev ve Trump, Ukrayna konusunu görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna konusunu istişare etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Trump ile uzun bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Ukrayna meselesi de dahil olmak üzere ikili gündem ve mevcut uluslararası durum hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, kasım ayında Washington'a yaptığı ziyaret sırasında varılan anlaşmaların uygulanması konusunda kararlılığını teyit etti.

Ukrayna konusundaki durumun toprak sorunu nedeniyle karmaşık olduğuna işaret eden Tokayev, bu konuda "sahadaki" gerçek durumu dikkate alarak her iki tarafın da uzlaşmaya varması gerektiğini söyledi.

Tokayev, " Kazakistan, ilgili tüm tarafları sabır, esneklik ve profesyonellik göstermeye ve barış formülü arayışına devam etmeye çağırıyor. Ülkemiz arabulucu değildir ancak gerekirse iyi niyet göstergesi olarak bir müzakere platformu sağlamaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Tokayev, ABD Başkanı Trump'ı, Kazakistan'a davet etti.